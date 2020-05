Nederlanders willen wel meer thuiswerken, maar kunnen het vaak niet

Bijna een kwart (23 procent) van de Nederlanders wil na de coronacrisis iets vaker thuiswerken, dan voor de uitbraak van het virus en 12 procent wil straks zelfs elke dag thuis aan de slag. Dat blijkt uit onderzoek van Wat vindt Nederland onder ruim 3.000 mensen.

Het liefst zouden nog meer mensen thuiswerken (30 procent), maar voor hen is dat onmogelijk. Je kunt dan denken aan mensen met beroepen als postbode.

Ruim een op de vier Nederlanders (27 procent) is niet van plan om vaker thuis aan de slag te gaan, vaak ook omdat hun baan dit niet toelaat. Zes procent vindt het niet fijn om thuis te werken.

Rustiger en geen file

Veel mensen hebben thuis een stillere werkplek dan op de zaak. Een op de drie Nederlanders (31 procent) werkt daarom liever vanuit huis. Een andere veelgenoemde reden om thuis te werken is dat je niet meer in de file hoeft te staan (31 procent). Bijna een op de vijf Nederlanders (19 procent) vindt het fijn om in de buurt van zijn partner of kinderen te zijn tijdens het werken en blijft daarom liever thuis.

Verder vindt 16 procent de koffie thuis lekkerder. Dat is volgens hen een goede reden om niet meer naar kantoor te gaan.

Nadelen

Tegenover de voordelen van thuiswerken staan ook nadelen. Bijna de helft van de ondervraagden (48 procent) vindt het lastig om contact te houden met collega’s en ziet dat als grootste nadeel. Daarna volgt het ontbreken van een geschikte werkplek (22 procent) als grootste nadeel aan thuiswerken.

De aanwezigheid van een partner of de kinderen is voor 17 procent een reden om juist niet thuis te willen werken. Een op de tien van de Nederlanders (11 procent) vindt het lastig om zich thuis te concentreren en gaat daarom liever naar kantoor.

Wat vindt Nederland? is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 27.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.