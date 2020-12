Meerderheid Nederlanders: Sint rijdt stilletjes ons huisje voorbij

Het heerlijk avondje zit eraan te komen, maar volgens de coronaregels mogen daar maar drie mensen boven de 13 jaar bij zijn, inclusief Sint en pieten. Valt pakjesavond daardoor in het water..? Wij vroegen het ons Hart van Nederland-panel.

Ja, zegt 58 procent van de ruim 3700 deelnemers. Bij 39 procent van de panelleden laten Sint en Piet wel een goedgevulde zak achter. De meerderheid van de mensen die sinterklaasavond wel vieren, 42 procent, viert het alleen met het eigen gezin. 21 procent lapt de maatregelen aan de laars en viert het feest met een grote groep. Slechts 2 procent viert een ‘digi-sinterklaasavond’, bijvoorbeeld via Skype of Zoom.

Doen alsof corona er niet is

Winkeleigenaar en surprisemaker Frank Deen merkt niets van een afname in interesse in het heerlijk avondje. Volgens hem lijken mensen er dit jaar juist meer behoefte aan te hebben dan andere jaren en willen mensen nu even doen alsof corona er niet is.

In zijn winkel in Heemstede geeft hij surpriseworkshops voor kinderen, maar hij verkoopt ook kant-en-klare surprises en prefab surprises die naar eigen smaak kunnen worden afgemaakt. Vorig jaar liep dat al lekker, maar dit jaar heeft hij er nog meer verkocht.

Uitpakparty

Bij Lootjestrekken.nl, waar mensen, jawel, digitaal en supersnel lootjes kunnen trekken met e-mail of WhatsApp, zagen ze vooral dat mensen daar lang mee hebben gewacht. Pas de laatste anderhalve week ging het hard en meldden mensen zich weer massaal aan. Wel met kleinere groepen, vertelt Lootjestrekken.nl’s Arjan Kuiper, hij merkt ook dat mensen pakjesavond dit jaar dan maar digitaal vieren. “Sinterklaasvierders laten cadeaus door een webwinkel direct bij de ontvanger afleveren en organiseren op pakjesavond een uitpakparty via videobellen.”

Het Hart van Nederland-panel is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.