Nederlanders vonden Koningsdag dit jaar ongezellig en minder leuk

Geen grote feesten of vrijmarkten: Koningsdag was dit jaar vanwege de coronacrisis noodgedwongen vooral een feestje in onze huiskamers. Veel Nederlanders liepen niet warm voor deze editie, blijkt uit onderzoek van Wat vindt Nederland onder ruim 4200 mensen.

Zo zegt een meerderheid van 63 procent van de ondervraagden deze Koningsdag ongezellig en minder leuk te vinden dan normaal. Iets meer dan een kwart van de Nederlanders (27 procent) vindt de feestdag dit jaar niet beter of slechter dan andere jaren. Zes procent zegt deze ‘Woningsdag’ juist leuker te vinden.

De Bond van Oranjeverenigingen kijkt met een goed gevoel terug op de bijzondere viering van Koningsdag. “Het was een bijzondere en historische dag. Hoewel we al weken in een bijzondere situatie zitten, hebben we met elkaar toch veerkracht getoond om Koningsdag te vieren”, aldus Pieter Verhoeve. “De saamhorigheid is op dit soort dagen in Nederland altijd groot.”

Toespraak krijgt 7,8

De buitengewone Koningsdag begon met een toespraak van koning Willem-Alexander in de ochtend. De meeste mensen die koninklijke boodschap hebben gezien geven hem een acht (21 procent). Het gemiddelde rapportcijfer ligt op 7,8. Overigens heeft eenderde van de deelnemers de toespraak niet gezien.

Willem-Alexander sprak zijn teleurstelling uit dat het bezoek aan Maastricht niet kon doorgaan vanwege het coronavirus. Hij noemde deze Koningsdag een unieke editie, “omdat ik hoop dat het de allerlaatste Koningsdag-thuis van de geschiedenis zal zijn.” Verder sprak hij zijn landgenoten bemoedigend toe: “Hou vol, ook na deze Koningsdag.”

Tevreden over koning

Tweederde van de Nederlanders (66 procent) vindt dat de koning het goed doet in deze coronacrisis: hij is niet te veel aanwezig en ook niet te weinig. “Ons koningshuis toont dat ze betrokken zijn en geven om wat de mensen doen, dit zie ik veel minder van andere landen”, reageert een van de deelnemers.

Een ander is van mening dat de koning en koningin Máxima het “heel goed” doen. “Ze doen zelfs meer dan verwacht en zijn overal aanwezig en laten zíen dat ze betrokken zijn met het volk.” Toch zegt een kwart dat Willem-Alexander zich wel wat meer mag laten zien. Slechts twee procent vindt dat ons staatshoofd nu te veel van zich laat horen.

Wat vindt Nederland? is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 27.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.