Koopavond en -zondag in de ban? Voor meerderheid Nederlanders dit sowieso al verleden tijd

Nederland is niet heel enthousiast over het plan van het kabinet om koopavonden en koopzondagen te schrappen. Dit blijkt uit onderzoek onder ruim 2100 deelnemers van het Hart van Nederland panel. Of de voorgestelde maatregel überhaupt zin zou hebben is nog maar de vraag. 55 procent van de ondervraagden had de koopavond sowieso al in de ban gedaan en nog eens 22 procent is zelfs nog nooit gaan winkelen tijdens koopavond.

Het afschaffen van koopavonden vindt iets meer dan de helft van de ondervraagden een slecht idee. 42 procent denkt wel dat dit een manier kan zijn om het aantal coronabesmettingen omlaag te brengen.

‘Waanzin’

Onder de tegenstanders zijn voor al zorgen over de spreiding van het winkelend publiek. “Mensen gaan dan gewoon op een andere dag winkelen en dan wordt het nog drukker”, zegt iemand. Algemeen directeur van INretail Jan Meerman deelt die zorgen. Hij noemt de maatregel om koopavonden af te schaffen ‘waanzin.’ “Het is een lompe maatregel die een averechts effect creëert”, zegt hij tegen Hart van Nederland. Volgens Meerman willen winkeliers zelf een hele andere weg inslaan. “Wij willen verruiming, waardoor het risico afneemt en niet minder open, waardoor het risico toeneemt. Dom, dom en nog eens dom!”

Meerman denkt dat de maatregel ook de doodsteek betekent voor veel ondernemers. “Ik voorzie een bloedbad in de winkelstraten. Ondernemers kunnen dit niet meer hebben. We zitten al op een dikke min en dan gaat dit kabinet nog maatregelen nemen waardoor die min nog groter wordt.” Hij pleit ervoor dat het kabinet eindelijk in gesprek gaat met ‘mensen die er wel verstand van hebben’: de winkeliers.