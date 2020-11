'Meerderheid Nederlanders voor afschaffen bijzonder onderwijs'

Een kleine meerderheid van de Nederlanders is voor het afschaffen van bijzonder onderwijs. 52 procent van de mensen is van mening dat godsdienst thuishoort in de privésfeer, en niet op school.

Dat blijkt uit representatief onderzoek onder meer dan 2800 leden van het Hart van Nederland-panel. 41 procent vindt dat religieus onderwijs wel een plek heeft in het Nederland van nu.

Verklaring

Aanleiding voor het onderzoek zijn uitspraken van minister Arie Slob van Onderwijs. Hij zei maandag in een debat met de Tweede Kamer dat reformatorische scholen grondwettelijk de vrijheid hebben ouders een verklaring te vragen waarin zij homoseksualiteit afwijzen. Hij gaf daarbij wel aan dat dit in de praktijk niet mag leiden tot discriminatie. Het Openbaar Ministerie gaat mogelijk onderzoeken of Slobs uitspraken strafbaar zijn.

Het overgrote deel van de ondervraagden vindt dat scholen niet aan ouders mogen vragen om zo’n verklaring te ondertekenen. 84 procent meent dat dat ongepast is, tegenover 11 procent die de scholen wel zou begrijpen.

Acceptatie

Tot slot hebben we het panel gevraagd naar hun eigen mening over homoseksualiteit. 85 procent van de Nederlanders geeft aan daar geen enkel probleem te hebben. 3 procent noemt het onnatuurlijk. Ook is er een categorie van 11 procent, die geen problemen heeft met homoseksualiteit, zolang het niet wordt gepraktiseerd.

Het Hart van Nederland-panel is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.