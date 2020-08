Nederland stuurt zoek- en reddingsteam naar Beiroet, dodental boven de 100

Nederland stuurt een zoek- en reddingsteam naar Beiroet om daar te helpen met het zoeken naar mensen die na de explosies van dinsdag vermist zijn. Dat zei minister Kaag op Radio 1. Er gaan 67 brandweerlieden en politieagenten naar de Libanese hoofdstad.

Het team vertrekt woensdagavond. “We hebben in Nederland bijzondere expertise met ‘search and rescue’,” zegt minister Kaag. “Het personeel gaat echt onder de puinhopen mensen opsporen. Dat is erg belangrijk in die eerste fase na zo’n verschrikkelijke explosie.”

Het dodental door de zware explosies is de honderd voorbij. Ook raakten meer dan 4000 mensen gewond, meldt het Rode Kruis in Libanon. Er wordt nog gezocht naar slachtoffers die onder het puin liggen. Onder de gewonden bevinden zich ook vijf mensen die verbonden zijn aan de Nederlandse ambassade in de Libanese hoofdstad. Een van hen is zelfs zwaargewond.

Oranje vuurbal

De twee ontploffingen hebben geleid tot een ravage in de stad. Er ging een enorme oranje vuurbal de lucht in en daarna volgde een zware schokgolf. “Het was alsof een atoombom afging”, zei een gepensioneerde vrouw die bij de haven woont. Op een snelweg door de stad stonden woensdagochtend nog tientallen beschadigde voertuigen. Rond appartementencomplexen lag het glas van gesneuvelde ramen.

De autoriteiten zijn inmiddels begonnen met het opruimen van het puin. De regering heeft gevraagd om internationale hulp voor het land, dat al kampt met de ergste economische crisis in decennia. Ziekenhuizen in Beiroet worstelen met de toestroom van patiënten. Die zouden daarom ook naar andere delen van het land worden overgebracht.

De autoriteiten doen nog onderzoek naar de oorzaak van de explosies. Er zou een loods zijn ontploft waar zeer explosief materiaal lag opgeslagen. Het ging naar verluidt om ruim 2700 ton ammoniumnitraat.

ANP