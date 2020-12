Nederlanders reageren met mooie woorden en fijne herinneringen op het overlijden van Sinterklaas-acteur Bram van der Vlugt. Hij overleed zaterdag op 86-jarige leeftijd. “De enige echte Sint.”

De acteur was vooral bekend van zijn vertolking van Sinterklaas: hij kroop een kwart eeuw in de rol van de Goedheiligman, waardoor hij voor een hele generatie ‘de enige echte Sint’ is. Dat is dan ook de eerste van reactie van veel Nederlanders die met hem zijn opgegroeid.

Bram van der Vlugt.

De echte Sint is niet meer.

Het ga je goed. pic.twitter.com/khMDfcGgIa — Sjors / George 🚫 (@SapperDeKriek) December 19, 2020

‘Dag Sinterklaasje’

Op Twitter bedanken mensen Bram van der Vlugt ervoor dat hij er áltijd was op 5 december. “Dag Sinterklaasje”, reageren anderen verwijzend naar het sinterklaasliedje.

Hoe herdenk je een man als deze? Hij is en was DE Nederlandse Sinterklaas waarmee ik en vele andere mee zijn opgegroeid. Een fantastisch Sinterklaas, een fantastische acteur. Bram van der Vlugt we gaan u missen 😢 en bedankt dat u er altijd weer was op 5 December. pic.twitter.com/mmu8JwV7p9 — Michael Braam (@mbraam85) December 19, 2020

Voor veel mensen zijn dit jaar zelfs twee jeugdhelden overleden. In januari overleed namelijk ook al Aart Staartjes, die jarenlang de nukkige meneer Aart in Sesamstraat speelde. Hij overleed na een verkeersongeval.