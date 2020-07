Nederland Bedankt deelt verhalen van 'corona-helden' met een boek

Om de prachtige initiatieven tijdens de coronacrisis vast te leggen en ‘corona-helden’ in het zonnetje te zetten, hebben ruim dertig creatievelingen hun handen ineen geslagen in Nederland Bedankt. Samen tekenen ze de bijzondere verhalen van mensen in coronatijd op.

De 18-jarige Julie Bruning is een van die helden. Naast een professionele photoshoot voor het boek van Nederland Bedankt, krijgt ze ook nog een luxe overnachting cadeau in een 5-sterrenhotel.

Julie kwam tijdens de coronacrisis terug van een reis naar Australië en in plaats van thuis te zitten, pakte ze haar oude vrijwilligerswerk bij het Rode Kruis weer op. Ze ging aan de slag in een teststraat in Breda en combineerde dit werk met haar bijbaantje.

Belangeloze inzet

“Dat was heel bijzonder om te doen”, vertelt Julie. “Iedereen die daar komt is heel dankbaar dat jij er bent om hen te helpen.” Vanwege haar belangeloze inzet is Julie één van de 48 helden die met haar verhaal en portret in het boek zullen komen.

Danja Overgaag van Nederland Bedankt vindt het belangrijk dat soortgelijke verhalen van Julie opgeslagen worden. “Deze tijd heeft een grote historische waarde, wij zouden het daarom zonde vinden als juist de verhalen die niet in de media komen niet opgeslagen worden. Deze verhalen willen we proberen te belichten met ons boek.”

Nominatie

De mensen die in het coronaboek komen, zijn genomineerd door iemand uit hun omgeving. Julie zelf was erg verrast. “Dit had ik echt niet zien aankomen. Ik probeer er al heel lang achter te komen wie mij heeft genomineerd, maar dat weet ik nog steeds niet.”

Nederland Bedankt is nog lang niet klaar met het optekenen van de bijzondere verhalen. Ze roepen dan zoveel mogelijk mensen op hun helden te nomineren.