Nederlanders hebben hun opblaasbadjes massaal in de schuur opgeborgen, maar ze kunnen weer opgeblazen worden. Er zitten namelijk een paar mooie dagen aan te komen. De beloofde nazomer lijkt er toch echt te komen!

Volgens de huidige berekeningen liggen er volgende week een aantal zomerse dagen in het verschiet, meldt Weer.nl. Het kan dan landinwaarts wel 25 graden of meer worden.

Lees ook: Hittegolf maakt plaats voor herfstweer, nog hoop op nazomer in september

Warme en droge lucht

Deze week wordt wat druilerig, maar vanaf vrijdag belooft het weer beter te worden. Reken die dag op een graad of 20, met een prettig zonnetje. Zaterdag is de kans groot dat er een bui valt, maar vanaf zondag gaan we echt stijgen. Vooral na het weekend ziet het er goed uit.

“Zondag lig het hogedrukgebied pal boven ons land, met dan flink wat zon, waarna hij na het weekend verder oostwaarts trekt en zich boven Centraal Europa nestelt. En dat is een voor ons gunstige positie”, aldus Weer.nl. “Lagedrukgebieden en bijbehorende fronten worden op afstand gehouden en rondom dat hogedrukgebied wordt dan bij ons met een zuidoostelijke wind warme en droge lucht vanuit de centrale delen van Europa aangevoerd… et voilà!”

Badderen maar!