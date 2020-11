Nationale-Nederlanden als afzender poederbrieven: 'Klanten weten dat we zo niet communiceren'

Nationale-Nederlanden is vanmorgen door de politie op de hoogte gesteld over dat een kantoor van hen is gebruikt als afzender van de poederbrieven die deze week opdoken. Woordvoerder Bas Kuik benadrukt dat er “absoluut geen verband is met het bedrijf.”

De politie deelde vanmorgen een foto van één van de inmiddels negentien poederbrieven die door het hele land zijn ontvangen bij verschillende soorten bedrijven. Afzender: een postadres van Nationale-Nederlanden in Den Haag. Woordvoerder Bas Kuik benadrukt dat er geen enkele aanwijzing is voor een verband met Nationale-Nederlanden. “Onze klanten weten dat wij zo niet communiceren. We plaatsen altijd een NN logo op onze brieven en de afzender staat niet op de voorkant”, vertelt de woordvoerder van de financiële dienstverlener.

Op de vraag of het bedrijf vijanden heeft of vermoedens wie de daadwerkelijke afzender kan zijn, antwoordt Kuik: “Absoluut niet. Natuurlijk denken we bij zulke berichten over alles na. Mochten we bepaalde vermoedens hebben dan delen we dat met de politie.”

Lees ook: Politie geeft foto poederbrieven vrij, afzender uit Den Haag

Mogelijk meer poederbrieven

De politie kan niet uitsluiten dat er nog meer poederbrieven worden gevonden. Ze verwijst naar de bombrieven die eerder dit jaar werden verstuurd. “Toen was het ook een tijdje rustig en doken ze ineens weer op”, aldus een woordvoerder van de politie Amsterdam.

Bij het openen van de poederbrieven hebben een aantal personen last gekregen van lichte ademhalingsproblemen en branderige ogen. “Maar dit geeft geen blijvende schade”, aldus een woordvoerder. Het Parool meldt dat deze personen uit voorzorg in quarantaine zijn geplaatst.