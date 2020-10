Het is Nationale Krokettendag! Deze soorten moet je proberen

Je wist het misschien niet, maar 9 oktober is geen gewone dag. Vandaag wordt ‘s lands geliefdste vlezige snack met krokant jasje in het zonnetje gezet. Het is namelijk Nationale Krokettendag. Maar waar komt de kroket eigenlijk vandaan?

Oorspronkelijk komt de kroket uit Frankrijk, waar al in 1705 voor het eerst over de lekkernij geschreven werd. Deze was toen echter nog eivormig. In de negentiende eeuw werden de kroketten niet gefrituurd, maar in de koekenpan gebakken. Ze werden destijds vooral gemaakt om restjes vlees in te verwerken.

Chique snack

Ergens na die tijd is de kroket verheven tot iets chics. Hij werd geserveerd als tussengerecht: na de soep en voor het hoofdgerecht. Dit alles veranderde echter na de Tweede Wereldoorlog, toen werd de kroket omarmd als onderdeel van de Nederlandse frituurcultuur.

Jarenlang was de knapperige vleesstaaf de meest verkochte snack in Nederland. Reden genoeg voor culinair journalist Johannes van Dam om er in 2014 een heel boek aan te wijden: Het krokettenboek. In het boek pleit Van Dam voor een hogere waardering van de kroket. Tot vreugde van de liefhebbers, die Van Dam’s verjaardag, 9 oktober, tot Nationale Krokettendag uitriepen.

Trend: de rendangkroket

“Het is de snack met de meeste variatie”, legt snackspert Eke Bosman uit. “Inmiddels zijn er iets van honderdvijftig verschillende soorten.” Welke variatie het meest geslaagd is? “De garnalenkroket of kaaskroket”, zegt Bosman hoorbaar verlekkerd. “Maar de rendangkroket is ook erg lekker.” En die zie je de laatste tijd steeds vaker, legt de snackspert uit. “Iedereen wil aanhaken op de rendanghype, het staat ook gewoon mooi op Instagram.”

Bosman heeft in zijn leven al heel wat kroketten gegeten, en weet dus precies welke je wel en niet moet hebben. “Er zijn heel veel slechte kroketten in Nederland”, weet Bosman uit eigen ervaring. “Maar de lekkerste is die van Holtkamp.” Wat deze kroket zo lekker maakt? Hij is volgens Bosman met de hand gemaakt en heeft een korstje van broodkruim: “Dat maakt hem perfect.”