Nationale Burendag in coronatijd: 'Ik miste de aanspraak van andere bewoners'

Net als ieder jaar werd ook dit jaar de Nationale Burendag georganiseerd, waarbij de buurt gezellig samenkomt en mensen iets goeds kunnen doen voor elkaar. Dit jaar was dat anders dan anders, vanwege de coronarichtlijnen.

Een van de plekken waar Burendag wordt gevierd is aan de Montferland in Zoetermeer, waar een typisch Hollands pleinfeest wordt georganiseerd met spelletjes en lekkernijen. Organisator Rachel Oomen heeft veel rekening moeten houden met de coronamaatregelen: “Je moet letten op de afstand, er staat overal desinfectiemiddel, er zijn mondkapjes voor de mensen die dat willen en het eten wordt gemaakt met handschoenen.”

‘Vier het veilig, vier het voor de deur’

Op deze Nationale Burendag organiseerden in totaal vierduizend buurten activiteiten voor bewoners. Dit jaar was het thema: ‘Vier het veilig, vier het voor de deur’. Directeur van het Oranje Fonds Sandra Jetten vond het belangrijk dat Burendag ook dit jaar door zou gaan. “Juist op dit moment is het heel belangrijk dat je wel naar je buren omkijkt in coronatijd.”

Jetten vertelt dat veel buren tijdens de lockdown de helpende hand boden aan mensen die dat nodig hadden. “Buren hebben boodschappen voor elkaar gedaan, gekookt en even een praatje gemaakt.” Nu het aantal besmettingen oploopt is er volgens Jetten een kans dat we opnieuw een moeilijke tijd tegemoet gaan. “Het is dan goed om even stil te staan hoe belangrijk buren voor elkaar zijn.”

Nieuwe buren

In Zoetermeer werd Burendag twaalf jaar geleden voor het laatst georganiseerd in de straat. “In de tussentijd is er veel veranderd: zo zijn er nieuwe buren bijgekomen die we nog helemaal niet kennen”, zegt Oomen. Tijdens de lockdown werden de buren gemist, vertelt een bewoner. “Ik miste de aanspraak. Dat we gewoon een praatje met elkaar konden maken.”

Bij de kinderen op het plein lijken de coronamaatregelen langs hen heen te gaan. “Ik vind het heel leuk”, vertelt een van hen. “Je ziet allemaal buren en sommige ken ik nog niet.”

Stijging burenruzies

Hoewel de meeste buren goed met elkaar overweg kunnen, komen burenruzies in coronatijd ook meer voor. Juridisch dienstverlener DAS heeft sinds de crisis te maken met een stijging van 32 procent van mensen die zich melden met burenruzies. “Dat gaat bijvoorbeeld over geluidsoverlast, verbouwingen of de tuin”, vertelt mediator Christa Verploeg. “Zodra mensen meer in de tuin zitten, gaan ze letten op de schutting en de grond. Dat geeft aanleiding tot ruzies.”

Volgens de mediator komen de burenruzies doordat mensen door corona steeds meer thuis zitten, soms noodgedwongen. “Ze gaan dan bijvoorbeeld klussen in hun woning, wat weer voor overlast zorgt bij andere buren. Als die buren dan wel thuis werken en zoomcalls hebben, kunnen dat niet goed doen omdat ze overlast ervaren.”

Die ruzies zijn volgens Verploeg prima zelf op te lossen. “Ga in gesprek met je buren en doe dat op een rustige manier”, adviseert ze. “Je hoeft niet altijd een boze brief te sturen. Ga in plaats daarvan het gesprek aan, want vaak hoor je dan ook hele andere dingen, waardoor je het ook beter kunt begrijpen.”