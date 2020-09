Rutte organiseert nationale bezinningsdag om coronadoden te herdenken

De landelijke dag van bezinning in verband met het coronavirus wordt op 6 oktober gehouden. Haagse bronnen melden dat na berichtgeving door RTL Nieuws. Later deze week zullen meer details bekend worden over deze nationale bezinningsdag.

Na een voorstel uit de Kamer om een herdenkingsdag te houden, kondigde premier Mark Rutte een nationale bezinningsdag aan “na de zomer”. In de “allerheftigste fase van zo’n crisis is geen ruimte om stil te staan bij het verdriet”, dus is het belangrijk daar op een rustiger moment bij stil te staan, zei Rutte in juli.

Stilstaan bij verlies

De nationale dag geeft Nederland de mogelijkheid stil te staan bij de mensen die zijn overleden aan het virus. Maar ook bijvoorbeeld het verlies van een baan of ander verdriet. “Een landelijke dag voor iedereen die met het verlies te maken heeft gehad. Een moment van bezinning, waarbij we gezamenlijk terugkijken, meeleven met getroffenen in de breedste zin van het woord, verhalen delen en hoopvol vooruitblikken”, aldus Rutte.

Foto: jamboo7809 via Pixabay