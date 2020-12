Ouderenfonds verrast eenzame ouderen met kerstpakket: 'Kijk een beetje naar ze om'

Een kwart van de ouderen laat de komende feestdagen compleet aan zich voorbij gaan vanwege het coronavirus. Dat blijkt uit recent onderzoek van het Nationaal Ouderenfonds. Weduwe Threes Fransen (76) is een van die ouderen die er niet op zit te wachten om alleen te zijn deze kerst. Om haar op te vrolijken bracht het ouderenfonds vandaag een kerstpakket langs bij Threes. ”Wat een leuke verrassing.”

Bij het uitpakken van het pakket wordt de glimlach van Threes steeds groter. ”Oohh kijk eens”, zegt ze terwijl ze een kaart uit de doos haalt. Op de kaart staat de tekst: ‘Een dikke knuffel’. ”Oohh dat kan ik wel goed gebruiken nu”, zegt ze terwijl ze een puzzelboekje uit het pakket haalt. ”Oh, geweldig! Dat doe ik ook graag, wat een verwennerij!”

Kerstboxen

Het pakket zit vol met artikelen om het huis te versieren en de ouderen te verwennen. Dat is ook nodig volgens het Nationaal Ouderenfonds. ”We moeten de komende tijd goed om blijven kijken naar deze groep mensen”, vertelt directeur van het Ouderenfonds Corina Gielbert. ”Juist omdat veel ouderen aangeven de feestdagen over te slaan steken vrijwilligers de handen uit de mouwen.”

Threes is namelijk niet de enige die een pakket ontvangt. Door het hele land worden er 20.000 kerstboxen uitgedeeld. ”Die boxen waren ook binnen no-time weg”, vertelt Corina Gielbert verder. Maar het ouderenfonds doet dit jaar meer om ouderen een paar leuke dagen te bezorgen. ”Naast de kerstboxenactie hebben we ook een grote kerstkaartenactie. Zodat ouderen die niet zo vaak een kerstkaart ontvangen er dit jaar toch een op de mat kunnen verwachten.”

Want dat is voor ouderen belangrijk tijdens de kerstdagen. ”Uit ons onderzoek blijkt dat ouderen graag een kaartje of een belletje ontvangen rond de feestdagen. Het is net een beetje extra moeite doen om aan iemand te laten weten dat je aan ze denkt.”

Eenzaam tijdens de kerst

Threes Fransen woont alleen sinds de dood van haar man. Ze voelt zich soms best eenzaam, vooral tijdens de kerstdagen. ”Je kan nu niet lekker je eigen kleinkinderen knuffelen of vastpakken. Ik hoop dat het volgend jaar weer helemaal anders is”. Threes zit er niet op te wachten om nog een lange periode ”alleen maar te facetimen met de (klein)kinderen.”

Kleinkinderen en familie die toch hun moeder, vader of opa en oma willen verrassen moeten wel de RIVM-maatregelen opvolgen. ”Tijdens de feestdagen mogen er tot drie (volwassen) mensen per dag op bezoek komen. ”Maak daar ook goed gebruik van”, lacht Gielbert.

‘Haal opa en oma dit jaar niet op voor kerst’

De zorgen om de opa’s en de oma’s worden ook gedeeld door Arie Epskamp, de voorzitter van de centrale cliëntenraad van zorgorganisatie Omring in Noord-Holland. Op initiatief van Epskamp ontvangen de families van de bewoners van de 26 zorglocaties van Omring donderdag namelijk een brief met daarin een opmerkelijke boodschap, namelijk: ‘Haal opa en oma dit jaar niet op voor kerst’.

Epskamp: “We hebben in overleg met Omring een brief gemaakt en de boodschap is eigenlijk: haal ze niet op dit jaar. We maken ons om twee dingen zorgen. We willen voorkomen dat bewoners besmet raken als ze ergens op bezoek zijn, het blijkt namelijk dat juist daar veel besmettingen plaatsvinden. Daarnaast moet een bewoner als hij of zij wel op bezoek gaat bij terugkomst in quarantaine. Tijdens de eerste lockdown is gebleken dat dit erg onhandig is en ook kan dit erg eenzaam zijn. Ik wil wel benadrukken dat dit een ‘oproep uit liefde’ is.”