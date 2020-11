Wie weet wat er met de 34-jarige Nasim gebeurd is?

Wat is er gebeurd met de 34-jarige Nasim Namutebi uit Amsterdam? De vrouw werd donderdagavond 29 oktober zwaargewond aangetroffen aan de Reigersbosdreef in Amsterdam-Zuidoost.

Het slachtoffer is mogelijk aangereden door een getunede, blauwe of donderkleurige Volkswagen Golf 5 of 6, zegt een woordvoerder van de politie in het programma Opsporing Verzocht.

Zwaargewond gevonden

Nasim werd op 29 oktober rond 19.30 uur op straat zwaargewond gevonden door voorbijgangers. Ondanks de komst van hulpdiensten, overleed ze ter plekke. Er is tot nu toe niemand geweest die kan vertellen wat er gebeurd is.

Nasim had een flinke hoofdwond, wat mogelijk het gevolg is geweest van een aanrijding. Hoe dit is gebeurd en op welke manier zij op de weg belandde is nog onduidelijk. Mensen die meer weten over de dood van de vrouw worden opgeroepen contact op te nemen met de politie.