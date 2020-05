Nancy en haar zoon Wesley in elkaar geslagen op moederdag tijdens bezorgen maaltijd

Nancy en haar zoon weten niet wat ze overkomt als ze op moederdag een maaltijd van hun snackbar bezorgen. Vlak voor ze het maaltje kunnen afleveren, wordt Wesley een gebroken neus geslagen en krijgt ook Nancy een klap in het gezicht. De reden: een simpel verkeersakkefietje.

Ze kan het een dag later nog amper bevatten. “De film van gisteravond herhaalt zich keer op keer in mijn hoofd”, vertelt Wendy – die samen met haar man Snackbar Family runt in Zoetermeer – aan Hart van Nederland.

Op de verkeerde weghelft

Wendy is samen met haar zoon onderweg om de laatste bestelling van moederdag te bezorgen, als er in een woonwijk onverwachts een auto op snelheid de hoek om komt. “De bestuurder zat helemaal op mijn weghelft! Ik schrok en toeterde. Blijkbaar was hij daar niet van gecharmeerd.”

Daarmee was voor Wendy de kous af, maar voor de man naar wie ze toeterde niet. “Wij reden door naar het adres, hij is ons achtervolgt en heeft – zo vermoed ik – ook anderen ingeseind. Toen mijn zoon uitstapte, werd hij door twee mannen gegrepen.”

Eerst nog even bezorgen

De mannen gooien Wesley op de kofferdeksel. “Ik dacht op dat moment dat mijn kind werd doodgeschopt. Ik dacht: Die heb ik dadelijk niet meer! Op het moment dat ik de politie wilde bellen, sloegen ze mijn telefoon uit mijn hand. Ook sloegen ze mij op mijn oog.”

Om te voorkomen dat hun belagers er vandoor gaan, zetten moeder en zoon de achtervolging in. Als ze kort daarop de politie tegenkomen, stoppen ze en doen ze hun verhaal, waarna de politie de achtervolging overneemt.

Eerst aangifte, dan ziekenhuis

Zoon Wesley blijft achter met een gebroken neus, Wendy met een dik, blauw oog. Voor Nancy naar het ziekenhuis rijdt, bezorgt ze de maaltijd eerst nog. “Je zit zo vol adrenaline. Dan doe je dat. Uiteindelijk hebben de mensen die bij ons het eten hadden besteld, ons opgevangen. Ze hebben zelfs een flesje water meegegeven, heel lief.”

Nancy belt de politie en rijdt met haar zoon naar het bureau om aangifte te doen. Daarna bezoekt het duo het ziekenhuis. Nancy krijgt pijnstillers tegen de pijn en kan nu even niet naar haar werk. Nancy: “Terwijl ik nu juist zo hard nodig ben op mijn werk. Ik werk namelijk in de zorg.”

“Ik ben een normale vrouw, ben niet uit op ruzie en dan gebeurt dit”, besluit Nancy. “Dit vind ik super laf, het maakt me boos. Stap uit en uit je woede, maar snap wel dat dit niet kan. Neem je verantwoording!”

De politie kon het verhaal maandagavond niet bevestigen.

Beeld: Nancy van Oijen