Nachtje overnachten in de cel? Check! Man streept bucketlist af in Hezingen

Een nachtje opgesloten zitten in een politiecel. De meeste mensen moeten er niet aan denken, maar bij een man uit het Twentse Hezingen stond die ervaring al een tijdje op zijn bucketlist. Zondagavond ging zijn ‘droom’ dan eindelijk in vervulling. Een “dure overnachting”, aldus de politie.

De man loopt zondag met zijn hond door natuurgebied Springendal in Hezingen. De hond loopt los in een gebied waar dat niet is toegestaan. Een surveillerende buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) spreekt de man hierop aan en probeert hem te bekeuren, maar de man weigerde zijn naam te noemen.

Dure overnachting

Omdat hij ook geen identiteitsbewijs bij zich heeft, wordt de politie ingeschakeld. De man wordt aangehouden en meegenomen naar het politiebureau, waar hij in een cel wordt gezet.

Na urenlang onderzoek weet de politie eindelijk wie de man is en wordt de man geconfronteerd. Dan komt de aap uit de mouw: de man wilde een keer meemaken hoe het is om aangehouden en opgesloten te worden. “Dure overnachting…”, aldus politieagent Peter Withag.