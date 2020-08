Nabestaanden van zinloos geweld organiseren doneeractie om zappelin de lucht in te laten

Ieder jaar vindt een herdenking plaats van slachtoffers van zinloos geweld. Door het coronavirus gaat de jaarlijkse herdenking niet door. Maar nabestaanden vinden het juist dit jaar belangrijk om wél iets te doen. Ze zien het geweld onder jeugd toenemen.

Normaal gesproken organiseren nabestaanden een tocht waarbij ze een wit lint van 500 meter lang bij zich dragen. Op het lint staan inmiddels zo’n 500 namen van slachtoffers van zinloos geweld. Dit jaar kan de tocht in verband met corona niet doorgaan, dus wil dochter van de in 2007 vermoorde avondwinkelier Huib Krooder een zappelin tegen zinloos geweld de lucht in laten. Voor donderdag is 1500 euro nodig.

‘Het moet toch niet gekker worden’

Esmeralda Krooder werd nog goed hoe er die bewuste avond werd aangebeld door twee politieagenten. Zij kwamen haar vertellen dat haar vader Huib (toen 62) was doodgestoken om een fles cola. Huib werkte destijds in een avondwinkel in Amstelveen en de dader was slechts zestien jaar. “Vanaf dat moment begin je in een roes te leven,” vertelt Esmeralda tegen Hart van Nederland.

Ze heeft het gevoel dat zinloos geweld de laatste tijd weer toeneemt, vooral onder jeugd. Daarom wil ze per se dat de dag tegen zinloos geweld dit jaar niet wordt overgeslagen. “Laatst twee meiden die elkaar doodsteken. Het moet toch niet gekker worden.” De 16-jarige dader werd uiteindelijk veroordeeld tot drie jaar celstraf met tbs en dwangverpleging.

Inzamelingsactie

Aan de zappelin zal een spandoek worden vastgemaakt met de tekst ‘Geweld eindigt waar respect begint.’ Er is nu 20 van de 1500 euro ingezameld.

Donaties kunnen online worden gedaan. Nabestaanden werken naast de actie ook nog een film. Het plan is dat die online te zien zal zijn op 17 november.