Nabestaanden Mien Graveland opgelucht na uitspraak in hoger beroep

Het gerechtshof in Den Bosch heeft maandag in hoger beroep tot vijftien jaar cel opgelegd vanwege de fatale roofoverval bij de hoogbejaarde Mien Graveland in Helmond in augustus 2014. Schiedammer Rizwan V. kreeg de hoogste straf, omdat hij het dodelijke geweld gebruikte. De straf is gelijk aan de door de rechtbank opgelegde straf.

Zijn medeovervallers uit Nuenen kregen tien en acht jaar cel. Rizwan V. had in hoger beroep bekend dat hij wist dat de vrouw thuis was. Tot die tijd had hij altijd gezegd dat hij niet wist dat de vrouw thuis was en dat ze alleen van plan waren in te breken. Bij de overval deed hij zich voor als meteropnemer. Hij sloeg met een grote zaklamp tegen het hoofd van de vrouw en bond haar zwaargewond met tiewraps aan een tafelpoot vast. De vrouw overleed pas uren later en werd door haar zoon gevonden.

Medeovervaller Henk van D. kreeg twee jaar meer straf dan bij de rechtbank. Hij kwam pas de woning binnen nadat V. Graveland had neergeslagen. Hij hielp met haar vastbinden. Volgens het hof is “ze hulpeloos aan haar lot overgelaten”. Jacky W. was de initiator van de roof, maar is tijdens de overval niet in de woning geweest. Hij bleef in de auto en hielp zijn mededaders vluchten. “Hij heeft nagelaten hulp in te roepen en zich niet bekommerd om het slachtoffer.”

In deze zaak stonden ook twee mannen uit Eindhoven terecht, omdat zij zouden hebben getipt om juist deze vrouw te overvallen. Net als bij de rechtbank werden zij echter vrijgesproken, omdat daar te weinig bewijs voor is.

‘Opgelucht’

Een kleindochter van Mien is opgelucht dat de zittingen nu voorbij zijn. ”Wij hebben alle zittingen bijgewoond. Door het proces heen is er door de verdachten – en inmiddels daders – verwarring gezaaid over hun aandeel in de zaak. Dus we zijn niet verbaasd dat de tipgevers zijn vrijgesproken. We zijn er teleurgesteld over en hebben er geen vrede mee, maar we voelden het wel al aankomen”, zegt ze. Toch kan de kleindochter het maar moeilijk aanhoren dat er onwaarheden zijn verteld door de daders en verdachten over haar oma. ”Ze hadden het over dingen die mijn oma zou hebben gedaan of gezegd, die gewoonweg niet waar zijn. Daar heb je als nabestaande weinig zeggenschap over, je moet het gewoon aanhoren. In een rechtszaal zitten en de verhalen en onwaarheden van de verdachten aanhoren was de hel, daar zijn we nu van verlost na zes jaar.”

Ze vervolgt: ”Het was voor ons wel heel belangrijk dat de straffen voor de drie daders niet verminderd zijn. Je zult van nabestaanden nooit horen dat ze tevreden zijn. Maar wat voor ons wel belangrijk is, is dat al het goede werk van de recherche en politie Helmond tot een goed resultaat heeft geleid. We zijn ze erg dankbaar voor hun goede werk.”