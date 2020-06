In het bloemenperk langs de Willem Dreeslaan in Winterswijk bloeien niet langer afrikaantjes. Of ja, ze bloeien er wel, maar ze heten anders. Deels ingegeven door de heersende racismediscussie worden de bloempjes vanaf nu aangeduid met hun Latijnse benaming: tagetes.

De bloempjes worden ieder jaar geplant om engerlingen te bestrijden, aldus een woordvoerder van Rova, het bedrijf dat de buitenruimte van onder andere Winterswijk onderhoudt. Het afrikaantje is volgens haar een natuurlijke vijand van deze gevreesde keverlarve, die wortels van gras en andere gewassen op het menu heeft staan.

“Omdat we het belangrijk vinden om buurtbewoners te vertellen waarom we juist voor deze beplanting hebben gekozen, zetten we altijd bordjes naast de perken met wat uitleg,” verklaart de woordvoerder aan Hart van Nederland. “We hadden nog wat bordjes van vorig jaar, maar op een gegeven moment waren ze op.” Dus besloot een medewerker volgens de woordvoerder nieuwe bordjes te laten maken.

Tagetes in plaats van afrikaantjes

De woordvoerder vertelt dat intern altijd wordt gesproken over ‘tagetes’ als het het gaat over afrikaantjes. “Wij zijn echte vakidioten.” Dat is alvast één motivatie om de Latijnse benaming op het bordje te zetten. Maar de woordvoerder bevestigt ook dat de medewerker rekening hield met de racismediscussie. “Mede om in de toekomst discussie rond de naam ‘afrikaantjes’ te voorkomen, besloot hij voor de vakterm tagetes te kiezen.”

De woordvoerder benadrukt dat het een eenmansactie betreft en dat dit geen beleidslijn is die algemeen wordt doorgevoerd. “Wij zijn tegen iedere vorm van racisme, laat dat duidelijk zijn, maar het plantje heet nu eenmaal afrikaantje. Het is goedbedoeld van onze medewerker, maar het heeft minder handig uitgepakt. Nu ontstaat er helaas alsnog discussie.”

Uit Mexico

Het afrikaantje, of tagetes, komt oorspronkelijk uit Mexico. De Spanjaarden introduceerden het Zuid-Amerikaanse plantje aan deze kant van de wereld. Inmiddels komt het afrikaantje in het wild voor op bijna ieder continent.

Beeld: ANP