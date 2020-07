Wat heeft er zich precies afgespeeld in een instelling voor begeleid wonen in Wageningen afgelopen februari? Die vraag achtervolgt Richard en Cecilia Dönnges nu al bijna een half jaar sinds hun zoon er overleed. Ze eisen duidelijkheid van de politie en de instelling.

De toen 27-jarige zoon van Richard en Cecilia kwam die bewuste avond in februari om het leven na een schermutseling tijdens zijn aanhouding. “Robert dacht dat hij vermoord werd, dus die heeft zich waarschijnlijk willen verdedigen”, vertelt vader Richard zondag aan Hart van Nederland. Wat zich precies heeft afgespeeld en hoe hun zoon Robert om het leven is gekomen, is nog steeds onderwerp van onderzoek. En dat is voor zijn ouders niet te verkroppen. “Hij komt nooit meer terug, dat kan niet meer. Wij zijn voor de rest van ons leven getekend.”

‘Je moet het weten’

“Je schrikt zo, je kind is dood. Hij heeft nooit wat gehad, hij heeft nooit gevochten. En dan ligt hij daar met allemaal verwondingen. Zijn keel dichtgeknepen, verwondingen aan zijn gezicht, aan zijn benen, aan zijn armen”, zegt Richard. Hoe Robert aan de verwondingen is gekomen, is tot op de dag van vandaag nog onduidelijk. De instelling waar Robert verbleef wil niet reageren zolang het onderzoek nog loopt. De onopgehelderde dood van hun zoon houdt Richard en Cecilia nog iedere dag bezig.

“Elke ochtend ruik ik hem nog, zijn geurtje. Het voelt alsof hij nog gewoon thuis is”, vertelt Cecilia. “Een soort filmpje in je hoofd speel je af hoe die avond gelopen had moeten zijn met onze zoon en hoe hij gestorven is”, zegt Richard. “Je moet het weten, anders kun je niet verder.”