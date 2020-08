De motorrijder uit Huissen die dinsdagochtend de shop van een tankstation langs de snelweg A325 (Arnhem – Nijmegen) binnenreed, is dinsdagavond in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Dat laat de politie woensdag weten.

De man was ook de bewoner van een huis aan de Nijverheidsstraat in Huissen, dat rond de tijd van het ongeluk in brand stond. Omdat de motorrijder is overleden, is het strafrechtelijke onderzoek naar wat er dinsdag is gebeurd gestaakt, aldus een woordvoerster van de politie.

Ontstekingsmechanismen

Brandweer en politiemensen die naar de brand in Huissen gingen, troffen in het pand diverse ontstekingsmechanismen aan. De situatie was zo gevaarlijk, dat de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werd ingeschakeld. Die was uren aan het werk om de woning veilig te maken. Omwonenden moesten hun huis uit en de buurt werd afgezet. In de buurt gaat rond dat de bewoner probeerde om zijn huis op afstand op te blazen, maar dat dat mislukte.

Onderzoek gaat wel verder

De politie gaat wel verder met het onderzoek naar de achtergronden van de brand en het ongeluk, maar heeft geen verdachte meer op het oog. Mocht blijken dat de ontstekingsmechanismen in het huis door een ander dan de bewoner waren aangebracht dan verandert dat de zaak weer, aldus de woordvoerster.

