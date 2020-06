'Motie van wantrouwen Femke Halsema is onontkoombaar'

De kritiek op het handelen van burgemeester van Amsterdam Femke Halsema rond een grote anti-racismedemonstratie op de Dam maandag is groot. De VVD heeft een spoeddebat aangevraagd waarin de burgemeester zich moet verantwoorden.

“Een motie van wantrouwen is onontkoombaar”, zegt fractievoorzitter van de VVD, Marianne Poot. “Het is verbijsterend en totaal onacceptabel dat de actie op deze manier verlopen is. Ze had zich beter moeten voorbereiden. Dan had ze kunnen weten hoeveel mensen er op af kwamen. Dat ze niet heeft ingegrepen, dat heeft het vertrouwen in de burgemeester geschaad. Het is een grote klap in het gezicht van de horeca-ondernemers, mensen die hun ouders niet konden bezoeken of niet bij uitvaarten konden zijn.”

‘Halsema moet aftreden’

CDA, Forum voor Democratie en de Partij van de Ouderen steunen het spoeddebat. Annabel Nanninga, fractievoorzitter van FVD in Amsterdam, zei maandagavond op Twitter al dat Halsema moet aftreden: “De acties van Halsema zijn niet uit te leggen aan al die Nederlanders die zich wel aan de regels houden. Amsterdam verdient beter leiderschap. Daarom zal FVD een motie van wantrouwen indienen. Halsema moet aftreden!”

D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig laat in een schriftelijke reactie weten dat hij trots is dat zo veel mensen zich uitspreken, maar dat hij ook verdrietig is dat het protest niet in goede banen is geleid. “Het was aan Amsterdam om al deze mensen samen op afstand te laten strijden voor het goede. Dat is gisteren niet gelukt en dat is intens spijtig.” Toch zal de Amsterdamse afdeling van D66 geen motie van wantrouwen indienen.

Zo’n 5000 betogers, veelal met mondkapjes, hadden zich maandag rond 17.00 uur op en rond de Dam verzameld om te protesteren tegen racistisch politiegeweld in de Verenigde Staten. De politie was aanwezig en sprak mensen aan op de coronaregels. Halsema besloot om niet in te grijpen, omdat dat volgens haar tot onrust en misschien rellen had kunnen leiden.

