Moslims door heel het land vieren vrijdag het belangrijke Offerfeest. Maar ook dit feest is door corona anders dan normaal. Zo bleef de Haagse Al Madinah-moskee bleef helemaal leeg: het gebed was namelijk buiten in het Zuiderpark.

In het stadspark is voor 250 man plek, zodat er toch nog – op gepast manier – feest kan worden gevierd. Precies om 9.45 uur begon het gebed, voorgegaan door imam Fares Mokiem. Een unieke gebeurtenis, want normaal zouden er zo’n 500 tot 600 bezoekers in de moskee zitten.

Getroffen door corona

Ook deĀ Al Madinah-moskee bleef niet gespaard tijdens de coronacrisis. Een ouder lid van de gemeente werd ziek. De voorzitter besloot daarop direct de moskee te sluiten. Een moeilijke beslissing, want het was de dag voor het Suikerfeest, een ander belangrijk feest binnen de moslimgemeenschap.

Helaas kwam het oudere lid te overlijden, het was de vader van de penningmeester. Die werd zelf ook ziek en overleed niet veel later aan het coronavirus. Een enorme klap voor de andere leden van de moskee. Daarom hebben ze dit jaar er dan ook voor gekozen om het Offerfeest ingetogen te vieren.

Wat is het Offerfeest?

Het Offerfeest wordt gevierd ter nagedachtenis aan de profeet Ibrahim, die bereid was om zijn zoon te offeren aan God. Omdat hij volhoudend was, beloonde God Ibrahim door hem te zeggen dat hij in plaats van zijn zoon een ram mocht offeren.

Dit is dan ook de reden waarom veel moslims tegenwoordig een schaap (laten) slachten tijdens het Offerfeest. Vaak geven ze een groot deel van het geslachte dier aan mensen die het minder hebben. Dit jaar duurt het feest nog tot maandag 3 augustus.