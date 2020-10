Meerdere moskeeën in Amsterdam blijven dicht vanwege opmars coronavirus

Meerdere moskeeën in Amsterdam hebben maatregelen genomen wegens het oplopende aantal coronabesmettingen. De Blauwe Moskee in Amsterdam meldt op Facebook dat er de komende drie weken geen vrijdagpreken zullen worden gehouden.

De Blauwe Moskee laat weten dat het nu nog wel mogelijk is doordeweeks te bidden. “Hoewel u er rekening mee dient te houden dat er een mogelijkheid bestaat dat de moskee ook voor de overige gebeden doordeweeks zal sluiten. Dit zijn we reeds aan het beoordelen.”

Gebedshuizen

Voorzitter van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland Femke Halsema gaf gebedshuizen vrijdag het dringend advies de groepsgrootte weer te beperken tot maximaal 30 personen per ruimte en bezoekers mondkapjes te laten dragen.

Moskee Taqwa stelt op Facebook dat het in de praktijk niet haalbaar is om 30 personen op basis van willekeur toe te laten tot de diensten. Daarom gaat de moskee tijdelijk dicht voor het publiek. “Wij van Moskee Taqwa willen de ouderen en kwetsbare personen in onze samenleving beschermen. Als de situatie zal veranderen en het weer veilig is om de moskeeën te openen dan zullen wij u daarover informeren.”

ANP