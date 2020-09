Moordrecht in actie tegen snelfietsroute over smal dijkje: 'Het is levensgevaarlijk'

Inwoners van het Zuid-Hollandse Moordrecht proberen er alles aan te doen om een snelfietsroute dwars door het dorp te voorkomen. De route zou over de Oost- en West Ringdijk gaan, maar daar is het veel te smal voor forenzen op speed pedelecs, vinden ze.

Op sommige plekken is het dijkje minder dan 3 meter breed, vertelt Wout Meppelink aan Hart van Nederland. “Dat is veel te smal om snel te kunnen fietsen. Er spelen kinderen, lopen paarden, rijden tractors, veel recreatieve fietsers, wandelaars, skaters, joggers, noem maar op.”

Snelweg voor fietsers

De provincie Zuid-Holland wil een snelle route tussen Gouda en Rotterdam, waardoor mensen eerder de fiets pakken dan de auto. Volgens de bewoners is het allemaal een kwestie van subsidiegeld. “De gemeente wil een paar miljoen binnen harken. Ze kiezen voor de makkelijkste, meest goedkope oplossing. Als je buitenom gaat zul je grond moeten kopen en dergelijke. Deze dijk ligt er al.”

Wout woont zelf direct aan de West Ringdijk. Maar hij benadrukt dat heel Moordrecht achter de actie staat. “We hebben een handtekeningenactie gehouden in het dorp, op de ouderwetse manier, met flyers.” Zo’n 900 handtekeningen worden maandag aangeboden. “Het verbaast mij dat wij als burgers moeten opkomen voor het welzijn van omwonenden, en dat we daarbij tegenover de gemeente staan. Er was wel een klankbordgroep, maar dat was een gênante vertoning. Een dame van de gemeente zat daar gewoon spelletjes op haar telefoon te doen.”

Gemeente belooft beterschap

De bezorgde bewoners zijn zeker niet tegen een snelfietsroute, vertelt Meppelink. “Ik fiets zelf ook graag, het lijkt me heel handig. Maar niet hier. Een snelfietsroute moet een ruim fietspad zijn, waarop je goed kunt inhalen. Er mogen geen gelijkvloerse kruisingen zijn. En je mag eigenlijk geen obstakels hebben. Die obstakels zijn er wel, dat zijn wij, de mensen die hier wonen. Het is levensgevaarlijk.”

De gemeente belooft de de fietsroute met markeringen veiliger te maken en geeft aan dat de snelheidslimiet van 30 kilometer per uur gehandhaafd zal blijven.