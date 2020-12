Monumentale boerderij in Groningen afgebrand, bewoners veilig maar katten spoorloos

Een monumentale boerderij aan de Poortweg in het Groningse Oudeschans is vrijdagochtend volledig afgebrand. De bewoners van het pand konden op tijd wegkomen maar het lot van hun twee katten, die nog binnen zouden zitten, is nog onbekend.

De brand was zo hevig dat brandweerlieden een poging om de brand van binnenuit te bestrijden voor hun eigen veiligheid moesten staken. Er is onder meer een hoogwerker ingezet om de brand onder controle te krijgen. Het nablussen van de brand gaat nog uren duren.

Rookontwikkeling

De rookontwikkeling is enorm, dus wordt omwonenden geadviseerd deuren en ramen te sluiten.

Hoe de brand kon ontstaan, is nog onduidelijk.

#Oudeschans: de brand is onder controle. Helaas hebben we niet kunnen voorkomen dat het monumentale pand zwaar beschadigd is geraakt. Het nablussen gaat nog zeker enkele uren duren. — Brandweer Groningen (@BRWGroningen) December 11, 2020

Beeld: Persbureau Meter