Kroegbaas reageert op ophef rond 'corona-party' Montfoort: 'Dit zijn duidelijk oude beelden'

Ophef in Montfoort: het Utrechtse dorp is een coronabrandhaard en nu zijn er foto’s en filmpjes opgedoken waarop feestende jongeren in een café te zien zijn. De eigenaar van het betreffende café weerspreekt de verhalen en baalt van de ontstane situatie.

In AD spreekt een anonieme bron van een ‘stampvol café’ waar groepen feestende jongeren rond de bar staan die ‘elkaar om de nek hangen’. De gang naar het toilet of het bestellen van een drankje zou door de drukte niet mogelijk zijn. Ook zouden er filmpjes circuleren waarop deze misstanden te zien zouden zijn.

Een kwalijke zaak, zeker omdat Montfoort te boek staat als een ware coronabrandhaard. Afgelopen week werden negentien inwoners positief getest op het coronavirus. Harry van den Berg, eigenaar van Café Bolle Harry, besloot zijn zaak na de ontstane commotie uit voorzorg te sluiten. Van den Berg baalt van de perikelen.

‘Oude beelden’

“Wij doen alles wat in onze macht ligt om bezoekers op een veilige en verantwoorde manier welkom te heten in ons café”, vertelt Van den Berg aan Hart van Nederland. “Natuurlijk is het wel eens iets drukker, maar dat gebeurt overal. Zo goed en kwaad als het gaat proberen we alles in goede banen te leiden. Dat nu beeldmateriaal opduikt maakt me woedend. Het zijn duidelijk oude beelden. Bovendien, wie brengt zoiets nu naar buiten? Wat zijn dat voor een praktijken? Iemand moet wel een verschrikkelijke hekel aan ons hebben… Nee, ik heb geen idee uit welke hoek dit komt, maar ik vind het een minne streek.”

Vanmiddag heeft Van den Berg een overleg met de burgemeester van Montfoort om de situatie te bespreken. “Ik hoop op een wijs besluit. Nu heb ik natuurlijk zelf de beslissing genomen om de boel tijdelijk te sluiten, maar ik wil wel heel graag weer open. Hopelijk krijg ik daarvoor toestemming van de burgemeester, want anders zou het wel erg oneerlijk zijn.”

