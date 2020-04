Vluchtelingen maken mondmaskers met Chinese machines

Ook in Arnhem zijn ze bezig met de massaproductie van mondmaskers die zo hard nodig zijn in de zorg. De initiatiefnemers hebben in recordtempo twee machines uit China gekocht en naar Nederland gehaald. Vluchtelingen met een verblijfsvergunning in Nederland gaan de komende tijd aan de slag. Naar verwachting zullen er straks 100.000 chirurgische maskers per dag worden geproduceerd.

Het was voor ondernemer Jaap Stelwagen een race tegen de klok en een unieke werkwijze. Zonder zelf in China te zijn geweest, heeft Jaap met zijn bedrijf op afstand twee verschillende mondmaskersmachines aangeschaft. Maandagochtend vroeg arriveerden de apparaten op Schiphol, waarna ze meteen naar Arnhem zijn vervoerd.

Import in coronatijd

Met behulp van veel verschillende partijen werd het project uit de grond gestampt. KLM was nauw betrokken bij het vervoer, want importeren is in deze tijd erg ingewikkeld en hier was haast bij geboden. Verder kregen ze financiële steun van microkredietverstrekker Qredits en dankzij de Philips Foundation zijn de grondstoffen ook geleverd.

De komende tijd is het vooral testen en zorgen dat het certificeringstraject zo snel mogelijk kan worden voltooid. Er staan genoeg geintereseerde partijen te trappelen om de mondmaskers af te nemen.

Geen FFP2-maskers

Het gaat overigens niet om de maskers met een filter, de zogenaamde FFP2-maskers die vandaag zijn uitgereikt aan minister Martin van Rijn. Dit worden chirurgische 3-laagsmaskers type IIR die volgens de RIVM-richtlijnen onder andere kunnen worden gebruikt door gezondheidsmedewerkers die patiënten moeten verzorgen met COVID-19.