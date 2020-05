Mogen eigenaren van strandhuisjes nu wel of niet hun huis in?

De eigenaren van strandhuisjes verkeren in onzekerheid. Mogen ze nu wel hun huisje in of niet? In sommige regio’s, zoals Castricum, werd deze week bekend dat de strandgangers binnenkort hun huisje weer in mogen. Maar in andere regio’s gelden weer andere regels.

Joke de Boer heeft al achttien jaar een strandhuisje in Castricum. Ze is opgelucht. “Gelukkig mogen we weer”, zegt ze opgetogen. “Het was zo’n triest gezicht om te zien, al die lege huisjes. Ik ben een echt strandmens, maar ik kwam er liever niet. Nu zijn we blij dat we weer kunnen.”

Verruiming van de noodverordening

Steeds meer regio’s verruimen de noodverordening. Dat maakt campingbezoek mogelijk, en ook het bezoek aan strandhuisjes. Maar wel onder voorwaarden, die exploitanten zelf kunnen indienen. “We hebben een brief geschreven aan de gemeente”, vertelt huisjesexploitant Richard Groot. “Daarin hebben we allerlei opties genoemd. Dat men bijvoorbeeld alleen met eigen gezin in huisjes mag. En dat we het pad voor de huisjes langs als eenrichtingsverkeer gebruiken. Dus heen met een volle bolderkar over het pad en dan moeten mensen met lege bolderkar langs vloedlijn terug.”

Veiligheidsregio Kennemerland, waaronder Wijk aan Zee valt, staat het gebruik van strandhuisjes onder strikte voorwaarden toe. Zo moet je vaste sanitaire voorzieningen hebben en een ontheffing hebben aangevraagd bij de gemeente. Eigenaren met een huisje zonder vaste sanitaire voorzieningen, komen vanwege de coronaregels nog niet in aanmerking voor een ontheffing.

Exploitant Jeroen van Son in Wijk aan Zee: “Persoonlijk vind ik dat je zelfvoorzienende strandhuisjes kunt openstellen. Met de restrictie dat er alleen gezinnen in mogen. En bijvoorbeeld om en om verhuren. Ik ben altijd vóór maatwerk, maar het creëert ook onrust, dus ik snap dat zoiets beslissen moeilijk is.”