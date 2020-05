Vijf mannen gearresteerd na mogelijke schietpartij in woning Didam

In andere een woning troffen agenten vier personen aan. Zij zijn allemaal aangehouden en worden verhoord. Het gaat om 16-jarige jongen uit Beek en drie mannen uit Lobith (19), Doetinchem (19) en Zevenaar (23). Later in de nacht werd er ook een 34-jarige man in Doetinchem opgepakt.

Wat er precies is gebeurd in het huis is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek. Er zijn geen gewonden gevallen.

Beeld: SPS Media