Vijf procent van de vrouwen heeft moeite met coming out kind: 'Verwachtingen voor de toekomst bijstellen'

Eén op de twintig vrouwen zou er moeite mee hebben als haar kind homoseksueel is. Ook laten de meesten het initiatief voor een coming out bij hun zoon of dochter. Dat blijkt uit onderzoek van LINDA.nl.

Van de 1.900 ondervraagden is de helft bang dat het leven van hun kind moeilijker is als hij of zij gay is. Ze zijn bang voor nare opmerkingen of pesterijen. Eén op de tien moeders vraagt zich af of homoseksualiteit in de omgeving van hun kind geaccepteerd wordt.

‘Best logisch’

Volgens psycholoog Lien van der Lugt is het best logisch dat ouders nog altijd aan het idee moeten wennen. Ze moeten hun verwachtingen bijstellen en dat is niets zorgwekkends, zegt ze tegen LINDA.

“We leven in een heteronormatieve maatschappij, als ouder ben je daarin grootgebracht. Het kan zijn dat jij een toekomstbeeld hebt van man, vrouw, kinderen. Als je kind zegt dat hij homo is, kan dat dan nog?” Volgens Van der Lugt is een coming out niet alleen voor het kind, maar ook voor de ouders een proces.

‘Geluk is het belangrijkst’

Tegenover die vijf procent die er toch moeite mee heeft, staat een overgrote meerderheid die geen problemen heeft met een homoseksueel kind. “Omdat hij uit de kast is gekomen is het niet ineens een ander kind, hij is toch precies hetzelfde”, laat een vrouw die aan het onderzoek meedeed weten. Een ander zegt: “Altijd al gezegd dat haar geluk het belangrijkste is. Of dat nou met een man, een vrouw of niemand is”.

Uit de kast trekken, of niet?

Wat doe je eigenlijk als je denkt dat je zoon op jongens valt, of je dochter op meisjes? De meeste moeders wachten rustig af, tot hun zoon of dochter het zelf vertelt. Ruim 78 procent laat het initiatief bij het kind, 22 procent begint er toch zelf over.

Toch zijn er ouders die er toch voor kiezen om hun kind zelf ‘uit de kast te trekken’. “Achteraf was dit een grote opluchting voor haar. Een soort bevrijding. Ze wist dat wij er geen problemen mee zouden hebben. Maar dan nog is het moeilijk om te vertellen”, zegt een van de ondervraagde moeders.

Verrassing

Het kan ook zijn dat je de coming out helemaal niet ziet aankomen. “Ik wist niet goed hoe ik moest reageren. Ik heb verwachtingen voor de toekomst die ik nu moet bijstellen en dat vind ik erg moeilijk”, reageert een andere moeder.

Volgens psycholoog Van der Lugt kun je best tegen je kind zeggen dat je aan het idee moet wennen. Maar, zo zegt ze, het gaat in eerste instantie om de coming out van het kind en in tweede instantie om hoe je er als moeder of vader in staat. “Je hoeft het niet meteen geweldig te vinden en te begrijpen.”

‘Het is een fase’

Dat niet elke coming out goed gaat, blijkt ook uit het onderzoek. Een van de deelnemers vindt haar eigen reactie achteraf een “beetje lullig”. “Ik zei bijvoorbeeld dat meisjes tegenwoordig allemaal wel eens zoenen met elkaar, ‘misschien is het een fase’. Ik schaam me diep. Ze is wie ze is, en ik hou niet minder van mijn dochter.”

Van der Lugt adviseert ouders niet te streng voor zichzelf te zijn. “Neem er, net als je kind, de tijd voor. Blijf wel begripvol en geïnteresseerd. Jouw eigen probleem of oordeel mag het geluk van je kind niet overnemen. Complimenteer hem of haar met het zetten van deze stap, want er is veel zelfvertrouwen voor nodig.”

Foto: Sabine Joosten/ Hollandse Hoogte