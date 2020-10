Een op de vijf moeders duldt geen pottenkijkers aan voeteneind tijdens bevalling

Bijna een op vijf moeders duldt geen pottenkijkers aan voeteneind tijdens bevalling. Maar liefst 18 procent van de moeders liet hun partner niet meekijken aan de ‘onderkant’ tijdens het bevallen. Bij een grote meerderheid (77 procent) mocht de partner wél zien hoe de baby werd geboren, blijkt uit een enquête onder ruim twaalfduizend lezers van LINDA.nl.

Toch vinden veel vrouwen het wel belangrijk dat hun partner aanwezig is tijdens de geboorte van hun kind. Bij 84 procent van de gevallen was de partner bij de bevalling aanwezig. “Een intiem moment tussen ons tweeën”, schrijven veel vrouwen. Bij 963 vrouwen stonden hun moeders aan het bed, 293 bevallingen werden door een zus bijgestaan.

LINDA.nl was benieuwd naar de ervaringen van haar lezers en vroeg hen hun bevallingsverhalen met hen te delen.

Schoonmoeder

Opvallende bijdrage van een lezer: “Mijn schoonmoeder stond aan het voeteneind van het bed te kijken hoe ik lag te bevallen. Ongevraagd stond ze er ineens te kijken hoe ik aan het bevallen was.”

In 67 gevallen was de vader van de kraamvrouw – opa dus – erbij. Zo vertelt een lezer: “Ik was alleenstaand. Mijn ouders waren drie weken lang elke dag in het ziekenhuis. Ik wilde eerst thuis bevallen, dan zou mijn beste vriendin erbij zijn. Nu het zo spannend werd, was mijn vader erbij. Het hele O.K.-team reageerde trouwens opgelucht toen bleek dat hij mijn vader was en niet mijn partner.”

Seks

De meeste vrouwen hadden binnen twee (37 procent) of drie (27 procent) maanden voor het eerst weer seks met penetratie. 11 procent deed dat voor het eerst weer binnen een maand.

Een klein deel van de vrouwen (0,5 procent) liet er helemaal geen gras over groeien, 48 vrouwen zeggen dat ze in minder dan een week weer seks met penetratie hadden.

Livestream

Bij 37 procent van de bevallingen was een fotograaf aanwezig, al dan niet professioneel. De helft van de moeders (49 procent) heeft geen beeldmateriaal van haar eerste bevalling en vindt dat prima. Een op de tien moeders heeft spijt dat ze het niet heeft laten vastleggen. Acht moeders hebben de geboorte van hun kind breed gedeeld doormiddel van een livestream.

De vrouwen die meededen aan het onderzoek, schuwen weinig details. Bijna de helft (48 procent) vertelt haar vriendinnen tot in detail hoe de bevalling was. 33 procent vertelt de ene vriendin meer dan de ander. 16 procent deelt in grote lijnen hoe het is gegaan. En 1,4 procent vindt het privé en deelt weinig details.

