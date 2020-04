Bezorgde moeder Cindy: 'Ik houd mijn kinderen ook na 11 mei thuis'

Moeder Cindy Todirijo uit IJmuiden hinkt op 2 gedachten. Aan de ene kant vindt ze het fijn dat haar kinderen vanaf 11 mei weer naar school kunnen en met vriendjes en vriendinnetjes kunnen spelen. Aan de andere kant zitten haar zoontje Duncan en dochtertje Haijleigh veilig thuis.

Haar kinderen lopen binnen het eigen gezin immers weinig tot geen kans op besmetting. Cindy is bang dat haar kinderen straks op school een veel grotere kans hebben om ziek te worden. Ze heeft besloten om ze na 11 mei gewoon thuis te houden.

Hoewel uit onderzoek van het RIVM onlangs bleek dat corona nauwelijks voor komt bij kleine kinderen, is moeder Cindy er toch niet gerust op: “Ze roepen wel meer op tv. Mijn kinderen zijn mijn alles. Ik zou het mezelf nooit vergeven als hen iets overkomt. Van vrienden die in de zorg werken, hoor ik allerlei tegengestelde geluiden over corona. En daarom heb ik, in goed overleg met mijn man, besloten om onze kinderen voorlopig thuis te houden.”