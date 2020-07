In het Groningse Visvliet is maandag een automobilist aangehouden nadat hij zijn auto de sloot in had gereden en bij zijn aanhouding een agent in zijn gezicht trapte.

De 20-jarige man uit de gemeente Westerkwartier was eerder op de dag ook al betrokken geweest bij een verkeersongeluk. Niet veel later reed hij dus ook nog een sloot in. Omstanders konden hem in bedwang houden tot de politie ter plaatse kwam.

Bij zijn aanhouding verzette de man zich hevig. Agenten konden hem uiteindelijk in de boeien slaan, maar hij wist daarbij toch een agent in zijn gezicht te trappen. De politieman hoefde niet naar het ziekenhuis en heeft aangifte gedaan wegens mishandeling, bevestigt een politiewoordvoerder tegen Hart van Nederland.

Uit een alcoholtest is gebleken dat de agressieve slootrijder teveel had gedronken.