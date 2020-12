Vrouw die kokend water over lesbische Happy gooide in azc krijgt acht maanden cel

De 21-jarige vrouw die afgelopen zomer kokend water gooide over de lesbische asielzoekster Happy is vrijdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden. De Nigeriaanse hield zware brandwonden over aan de mishandeling in het asielzoekerscentrum (azc) in het Brabantse Gilze.

Het incident gebeurde begin augustus toen de 23-jarige Happy haar vriendin Esther (20) bezocht in het azc. De vrouw woont zelf in een andere opvanglocatie. Toen in het centrum aankwam, zag ze een man ruzie maken met haar vriendin. De beveiliging kwam er tussen, maar kort daarna ging het alsnog goed mis.

De vrouw van de boze man liep met een bak kokend water op Esther en haar baby af. Happy kon nog net op tijd voor de twee springen en ving zo het gloeiend hete water op. De lesbische asielzoekster liep tweedegraads brandwonden op, van haar billen tot haar oksel. Ook raakte de Nigeriaanse getraumatiseerd door de mishandeling.

Geen anti-homogeweld

Het Openbaar Ministerie (OM) stelt dat er sprake is geweest van zware mishandeling tegen Happy en een poging tot zware mishandeling tegen vriendin Esther en haar baby. Volgens justitie was er echter geen sprake van discriminatie. Uit eerder contact tussen Esther en de vrouw is namelijk niet gebleken dat haar seksuele voorkeur een rol in de ruzie heeft gespeeld.

Tegen de – eveneens Nigeriaanse – vrouw werd twaalf maanden cel geëist. De rechter legde vrijdag echter een lagere straf op, waarbij er rekening is gehouden met haar jonge leeftijd en de media-aandacht voor deze zaak vanwege vermeend anti-homogeweld. Daarnaast werd discriminatie tegen het lesbische koppel niet bewezen geacht.

De rechter legde een gevangenisstraf van acht maanden op, met aftrek van de 39 dagen die de dader in voorarrest heeft gezeten. Omdat er geen sprake is van anti-homogeweld krijgt Happy bovendien een lagere schadevergoeding van 3.000 euro.

‘Gemengde gevoelens’

Hulporganisatie LGBT Asylum Support, die Happy bijstaat, heeft “gemengde gevoelens” over de uitspraak. “Discriminatie is altijd moeilijk te bewijzen”, schrijft de organisatie op Facebook. “Het probleem is daarin dat de echtgenoot van de verdachte niet gelijktijdig veroordeeld werd.”

Volgens LGBT Asylum Support heeft de Nigeriaanse man zich weldegelijk discriminerend uitgelaten naar het lesbische koppel en was hij “de aanzet tot het gehele incident”. “Daar moet het OM zich nog over buigen, hoe deze man vervolgd zal gaan worden.”

