Minister Schouten keurt verbod stroomstootapparaten bij honden goed

De minister wil stroomstootapparatuur voor honden helemaal verbieden, omdat het kan leiden tot angst, stress, agressiviteit, fobie en blijvende aantasting van de vertrouwensband tussen eigenaar en hond. Er bestaan tegenwoordig betere alternatieven om ongewenst gedrag bij honden af te leren.

Pijnlijk

Stroomstootapparatuur wordt structureel ingezet bij het trainen van honden voor bepaalde sporten. Bijvoorbeeld voor de jacht en voor het trainen van politiehonden. Dit is pijnlijk voor de dieren en kan letsel veroorzaken. Bovendien is aangetoond dat er alternatieve manieren zijn om honden te trainen, waarbij het gebruik van deze apparatuur niet nodig is.

Er zijn nog steeds enkele uitzonderingen voor het gebruik van stroomstootapparatuur. De techniek mag nog steeds gebruikt worden bij diergeneeskundige handelingen, zoals het maken van röntgenfoto’s, CT-scans en het behandelen van tumoren bij honden. Bij het inzetten van een specifieke hond bij geheime missie mag de geheime dienst de apparatuur ook nog gebruiken.

Duurt nog even

Tot begin september kon online gereageerd worden op het voorstel voor een verbod op stroomstootapparatuur bij honden. De ministerraad stemt vrijdag in met het verbod. Het duurt nog even tot het verbod ook daadwerkelijk ingaat. Het voorstel moet nu nog langs de Tweede en Eerste Kamer en gaat dan voor advies naar de Raad van State.

Als het nieuwe verbod ingaat worden voor alle apparaten waarmee stroomstoten worden gebruikt om de hond pijn te doen verboden. De NVWA houdt toezicht bij bedrijven, organisaties of verenigingen en de politie, boa’s en dierenbescherming handhaven bij particulieren. Het verbod moet ingaan in juli 2021.