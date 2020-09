Minister en staatsecretaris op het matje geroepen om niet verlengen rijbewijs Gerrie

De minister van Infrastructuur (Cora van Nieuwehuizen) en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Bas van ‘t Wout) worden door meerdere Kamerleden op het matje geroepen. Zij willen tekst en uitleg over hoe het kan dat gehandicapte chauffeur Gerrie na 31 jaar wordt afgekeurd om een handicap die hij zijn hele leven al heeft.

Deze week kreeg vrachtwagenchauffeur Gerrie Pol uit het Drentse Noordscheschut slecht nieuws. Twee jaar voordat hij met zijn welverdiende pensioen zou gaan krijgt hij van het CBR te horen dat zijn rijbewijs niet verlengd gaat worden.

‘Mijn lust en mijn leven’

“Ik heb 1 arm en 2 vingers”, zo vertelde hij vrijdag hij aan Hart van Nederland. “Ik heb al 31 jaar mijn rijbewijs en die moet je eens in de 5 jaar verlengen. Ik was medisch goedgekeurd, maar bij het CBR heeft een man gezeten die aan zijn bureau heeft gezegd: nee in 2003 zijn de wetten veranderd. Er moet met twee handen gestuurd kunnen worden. Al bijna 20 jaar gaat het goed met deze regeling en nu heeft iemand achter een bureau besloten dat hij niet meer mag rijden.”

Gerrie gaat over twee jaar met pensioen en was erg verdrietig met de uitspraak. “Het was echt mijn leven. Bij het CBR heeft niemand mij gesproken of gezien, ze hebben dit gewoon besloten achter het bureau. Ik vind het discriminatie. Het was mijn lust en mijn leven, ineens boem bats lig je eruit…”

Coulanceregeling

Gerrie kreeg ontzettend veel reacties van vrienden en bekenden, maar zijn verhaal is ook niet onopgemerkt gebleven in Den Haag. Kamerleden Remco Dijkstra, Chantal Nijkerken-de Haan en Erik Ziengs (allen VVD) hebben zeven vragen voor de bewindsvoerders.

Zo vragen zij zich af op basis van welke regel het CBR tot het besluit is gekomen? En of er in het geval van Gerrie niet een soort coulanceregeling moet komen. ”Het is toch wel heel erg zuur dat dit iemand overkomt die al 31 jaar prima werk levert”, staat in de schriftelijke aanvraag.

Bovenstaande reportage is eerder uitgezonden door Hart van Nederland.