Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat gaat met vrachtwagenchauffeurs in gesprek over hun situatie. De truckers protesteerden donderdagavond omdat ze vanwege de coronamaatregelen niet meer terechtkunnen in wegrestaurants.

Dit betekent dat de chauffeurs noodgedwongen in de cabines van hun vrachtwagens moeten werken, eten én slapen. Om het probleem aan te kaarten schreef vakbond FNV eerder al een brandbrief aan de minister. De bewindsvrouw gaat nu de komende tijd met verschillende groepen in gesprek, zegt ze vrijdag tegen Hart van Nederland.

‘Met respect behandelen’

Van Nieuwenhuizen noemt het “te gek voor woorden” dat beroepschauffeurs op de plek van bestemming niet altijd een kop koffie kunnen drinken of naar de wc mogen. “Die mensen zijn onmisbaar”, benadrukt ze. “We willen allemaal dat supermarkten bevoorraad worden, dus behandel ze ook met respect.”

Maar de minister kan nog niet zeggen of de wegrestaurants weer opengaan voor truckers. Op dit moment moeten de vrachtwagenchauffeurs het dus doen met afhaalmaaltijden, zegt ze. Vakbond FNV hoopt dat er in ieder geval voor de feestdagen een oplossing wordt gevonden voor het probleem.

