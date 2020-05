Twee minderjarige meisjes aangehouden voor woningoverval Oss

Twee minderjarige meisjes zijn aangehouden voor de woningoverval op 4 april in Oss. Het incident gebeurde op een zaterdagavond, toen het 55-jarige slachtoffer thuis werd overvallen door drie daders.

De daders bedreigde het slachtoffer met een vuurwapen. Ze wilden geld en spullen hebben. Er ontstond een worsteling omdat de bewoner zich verzette. Uiteindelijk namen de daders wat spullen mee, maar kon er nog niemand worden aangehouden, tot vandaag.

Lees ook: Jongen (14) opgepakt voor betrokkenheid gewelddadige woningoverval Valkenswaard

Onderzoek

Wat de precieze rol is van de twee minderjarige meisjes bij de overval was, wordt nog onderzocht. De politie meldt dat het nog op zoek is naar andere betrokkenen.