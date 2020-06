Minderjarige meiden aangehouden voor gewapende beroving in Dordrecht

Twee jonge meiden van 15 en 17 trokken zondagmiddag in het centrum van Dordrecht een wapen en probeerden een 56-jarige vrouw te beroven.

Zij gaf aan niks bij zich te hebben, waarna de jonge daders uit Zwijndrecht er zonder buit vandoor gingen. Even later werden ze door agenten met getrokken wapens aangehouden. Het wapen is in beslag genomen en de politie onderzoekt of het echt is.

Geschrokken

Volgens de politie is het slachtoffer erg geschrokken. Hierdoor was zij niet direct in staat om 112 te bellen. Omstanders schoten te hulp. Met behulp van camerabeelden en de signalementen van de verdachten, kon de politie hen aanhouden.

Agenten vonden het wapen in de handtas van een van de meiden. Zij zitten voorlopig vast.

De politie doet onderzoek naar het incident.