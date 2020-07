Er liggen nu minder dan honderd coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen. Het aantal is in de afgelopen dag gedaald van 103 naar 94, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding woensdag.

Het is de tweede keer dat het aantal ziekenhuispatiënten dat besmet is met het virus onder de honderd komt. Ook afgelopen zaterdag lagen er 94 mensen met corona in de ziekenhuizen, het laagste aantal in maanden. Gemiddelde behandelt een ziekenhuis nu minder dan twee coronapatiënten.

Ook daling op ic

Het aantal coronapatiënten op de intensive care daalde in 24 uur met vier naar twintig. Het aantal mensen met een andere aandoening dat intensieve zorg krijgt, steeg juist. Dat zijn er nu 576, een toename van 39 ten opzichte van dinsdag.

In totaal behandelen ziekenhuizen nu dus 596 mensen op de intensive care. Dat aantal schommelt al ruim een maand rond de 600. Onder normale omstandigheden zouden er nu ongeveer 900 ic-patiënten zijn, maar de reguliere zorg komt maar moeizaam op gang.

ANP