Minder dan 7500 coronameldingen: laagste aantal sinds 15 december

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 7453 positieve coronatests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het laagste aantal sinds 15 december. Toen was er sprake van een computerstoring en konden veel positieve tests niet worden geregistreerd. Of dat ook nu het geval is, is niet bekend. Ook is het niet duidelijk of de daling verband houdt met de kerstdagen.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog.

Op zondag meldde het RIVM ruim 9000 nieuwe gevallen en op zaterdag bijna 9900. In de dagen daarvoor kwam het cijfer boven de 10.000 uit.

Sterfgevallen gestegen

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 44. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms pas een tijd later doorgegeven. Op zondag waren 29 sterfgevallen gemeld.

In de afgelopen zeven dagen zijn bijna 70.000 positieve tests geregistreerd. Dat is minder dan in de week ervoor, toen het RIVM ruim 79.000 meldingen kreeg.

Het is de derde dag op rij dat het dagcijfer lager ligt dan het gemiddelde van de afgelopen week.