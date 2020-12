De rechtbank in Groningen heeft Milton T. veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van Hidde Bergman (27), toen hij in 2019 aan het hardlopen was. Deze behandeling was ook door het Openbaar Ministerie geëist. T. (28) is volgens de rechter volledig ontoerekeningsvatbaar.

Voor de rechtbank staat vast dat T. Berman op de avond van 14 mei 2019 heeft doodgestoken bij het Jaagpad in de stad Groningen. Bergman had twee steekwonden in zijn rug. De rechtbank trekt net als het OM de conclusie dat er sprake is van doodslag. Voor een vooropgezet plan en daarmee moord ontbreekt bewijs. T. is een verwarde dader die stemmen in zijn hoofd had, aldus de rechter. Bergman was een willekeurig slachtoffer.

Lees ook: Waarom moest hardloper Hidde Bergman uit Groningen dood?

Mes nooit gevonden

Het wapen werd nooit gevonden. De rechter ziet voldoende ander bewijs. Zo werd in de buurt van Bergman een meshoesje gevonden met DNA van T. Het hoesje past volgens een expert bij het steekwapen waarmee Bergman is gedood. Ook hebben enkele getuigen T. gezien nabij het Jaagpad die fatale avond.

Het Pieter Baan Centrum stelde een psychotische toestand en schizofrenie bij T. vast. De kans op herhaling is volgens deskundigen groot.

Lees ook: Verdachte Jaagpadmoord: ‘Kan mij niets herinneren’

Milton T. vernam vonnis via telefoon

Hij verklaarde in de rechtbank dat hij in mei vorig jaar paranoïde was, maar ontkende de dader te zijn. Zijn advocate wilde vrijspraak wegens onvoldoende bewijs. Wel vond ze een psychische behandeling een goed idee, maar niet in een tbs-kliniek.

T. vernam het vonnis via de telefoon. Het voorlezen daarvan begon met een half uur vertraging door een corona-uitbraak in de penitentiaire inrichting in Vught, waar T. vastzit.

ANP