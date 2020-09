Hoewel veel rondom Prinsjesdag dit jaar door corona anders is, blijft één ding hetzelfde: de Miljoenennota is traditioneel weer uitgelekt. Daarin staat dat het kabinet ondanks de crisis volgend jaar geld uittrekt voor lastenverlichting.

Bezuinigen zit er volgend jaar niet in, omdat dat de economische crisis alleen nog maar erger zou maken. Het zuinige beleid van de afgelopen jaren heeft er wel voor gezorgd dat Nederland “voldoende buffers” heeft om de gevolgen van de crisis op te vangen. De “economische fundamenten” zijn daarnaast sterk.

Kabinet ‘wil investeren’

Toch laat de coronacrisis “diepe sporen na in onze samenleving”, valt te lezen in het voorwoord van minister Wopke Hoekstra van Financiën. “Tegelijkertijd is het goed om ons te realiseren dat iedere generatie zijn eigen ontwrichtende gebeurtenissen kent. We gaan nu door een diep dal. Maar, daar ben ik van overtuigd, we komen er uiteindelijk weer bovenop. Sterker en weerbaarder.”

Hoekstra benadrukt dat de begroting “meer dan een antwoord op de coronacrisis” is. “We gaan door met de hervorming van de arbeidsmarkt, er komen extra middelen voor betaalbare woningen.” Het kabinet wil op deze manier investeren in “welvaartsgroei en meer welzijn op zowel de korte als op de lange termijn”.

Miljoenennota heeft prijskaartje

De nieuwe Miljoenennota heeft wel een prijskaartje: volgend jaar komt het begrotingstekort namelijk uit op 43,7 miljard euro. Dat is wel lager dan dit jaar, want door de coronacrisis loopt het tekort over 2020 waarschijnlijk op naar 68 miljard euro. Vorig jaar ging het kabinet op Prinsjesdag nog uit van een overschot van 3,4 miljard.

Een deel van de plannen lekte de afgelopen weken al uit. Zo komt er een extra bonus voor zorgmedewerkers die strijden tegen het coronavirus. De zorgpremie gaat tegelijkertijd volgend jaar iets omhoog. Om het lerarentekort in het onderwijs aan te pakken wordt 32 miljoen euro uitgetrokken. Ook wordt de zelfstandigenaftrek de komende jaren sneller verlaagd.

