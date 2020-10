Mercedes die werd gejat na steekpartij teruggevonden, daders nog steeds spoorloos

De twee ‘kopers’ die donderdag een man neerstaken in Amsterdam en er met zijn auto vandoor gingen zijn nog altijd spoorloos. Maar de zwarte Mercedes die werd gestolen heeft de politie inmiddels wél teruggevonden.

De politie kreeg om 17.00 uur een melding van iemand die zou zijn neergestoken op de Lauernessestraat in Amsterdam. De ter plaatse gekomen agenten troffen inderdaad een zwaargewonde man aan. Hij kon nog net tegen de agenten vertellen dat hij zijn auto zou gaan verkopen. In plaats van zijn auto te verkopen werd de man neergestoken.

Lees ook: Man neergestoken bij verkoop van zijn Mercedes, daders gaan er met de auto vandoor

Auto teruggevonden

Net na middernacht vond de politie de auto in Amsterdam. Het voertuig werd in beslag genomen en zal worden onderzocht op sporen. Maar van de daders is op dit moment nog geen spoor te bekennen. De politie roept getuigen daarom nogmaals op zich te melden. Ook roept de politie mensen op die de auto mogelijk hebben zien rijden zich te melden.

Het neergestoken slachtoffer moest donderdag met spoed naar het ziekenhuis worden overgebracht, waar hij behandeld werd aan zijn verwondingen. De politie laat weten dat zijn toestand op dit moment stabiel is.