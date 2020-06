Mensen onwel door 'vreemde lucht' in gebouw DUO en Belastingdienst in Groningen

Drie mensen zijn dinsdagochtend onwel geworden in een pand aan de Kempkensberg in Groningen waar de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de Belastingdienst zijn gevestigd. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Volgens de brandweer hangt in het gebouw “een vreemde lucht”.

Een deel van het pand is ontruimd, zegt een woordvoerder van de brandweer. Die voert metingen uit. De drie onwel geworden personen worden gecontroleerd in ambulances. Voor zover bekend hoeven ze niet voor behandeling naar een ziekenhuis.

Bron: ANP

Beeld: Persbureau Meter