Bij de dierenpolitie zijn op deze snikhete dag al meerdere meldingen binnengekomen van dieren die achtergelaten waren in auto’s die in de volle zon stonden. Dat meldt de politie vrijdag.

Voorbijgangers belden naar het speciale meldpunt 144 voor dieren in nood. De meeste telefoontjes gingen over honden in auto’s, maar er kwamen ook meldingen over andere dieren binnen, zegt een politiewoordvoerder.

Vrachtwagen vol schapen

De meldingen gingen niet alleen om personenauto’s. Zo meldde een oplettende voorbijganger dat er een vrachtwagen vol met schapen in de volle zon stond. Verder was er een telefoontje over een paard in de wei dat niet beschermd was tegen de zon.

Lees ook: Meerdere honden gevonden op snikhete balkons: ‘Bloed uit zijn bek’

De dierenpolitie en de Dierenbescherming roepen op om bij hitte dieren niet in een auto in de volle zon achter te laten. Veel huisdieren kunnen namelijk niet goed tegen de hitte. “Oververhitting kan gevaarlijk en soms zelfs dodelijk zijn”, aldus de Dierenbescherming.

Hitteplan voor dieren?

Donderdag trok Wakker Dier al aan de bel over hittestress bij vee. De dierenrechtenorganisatie schat dat er dit jaar al zeker 110 miljoen dieren ernstig hebben geleden tijdens warm weer. Wakker Dier roept minister Carola Schouten van Landbouw daarom op om een Nationaal Hitteplan voor Dieren op te stellen.

Lees ook: Wakker Dier eist actie: al 110 miljoen dieren hadden dit jaar hittestress

Tekst: Redactie/ANP

Foto ter illustratie via Pexels