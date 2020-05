Meivorst op komst: temperaturen tegen het vriespunt verwacht

Zomerplantjes en fruitbomen moeten goed worden beschermd, want er is meivorst op komst. De komende twee nachten wordt het koud met op grote schaal vorst aan de grond. De temperatuur ligt op veel plaatsen dicht bij het vriespunt en boven de zandgronden kan het een graadje vriezen. Dat meldt Weer.nl.

Als de wind vanavond en vannacht wegvalt kan het onder een heldere sterrenhemel, met uitzondering van de kustgebieden, fors afkoelen. Mogelijk wordt het op een enkele plek aan de grond zelfs -6 graden.

Nóg een koude nacht

Woensdag wordt het verschil tussen dag en nacht erg groot. Na een frisse start is het zonovergoten en de sterke lentezon warmt het land snel op. In de middag wordt het met 15 tot lokaal 19 graden al warmer dan vandaag. In de avond is een jas geen overbodige luxe, want het kwik daalt dan flink. Uiteindelijk kan het ook in de vroege donderdagochtend weer tot lichte vorst komen in de eerder genoemde gebieden.

Meivorst steeds zeldzamer

Meivorst is niet uniek, maar wordt wel bijzonderder. Landelijk komt het ongeveer eens in de twee jaar tot vorst in de meimaand, maar de kans op vorst in mei neemt door de opwarming van het klimaat steeds verder af.

In De Bilt vroor het vóór de jaren 80 gemiddeld genomen eens in de twee jaar in mei. Sindsdien is dit eens in de zeven jaar. In 1941 vroor het maar liefst zes keer in mei. Vorst op gewone meethoogte bij het hoofdstation in De Bilt is tegenwoordig dus een zeldzaamheid.