Ruim 100.000 17-jarige meisjes hebben een brief gekregen waarin staat dat zij staan ingeschreven voor de dienstplicht. In totaal zijn er 212.000 brieven verstuurd, zowel naar jongens en meisjes, laat het ministerie van Defensie weten.

Eerder kregen alleen jongens de brief over de dienstplicht. Vanaf dit jaar geldt de dienstplicht ook voor vrouwen en dus krijgen ook meisjes een brief. “Meiden en jongens in dit land hebben gelijke rechten en gelijke plichten”, zegt minister Ank Bijleveld van Defensie in een video op Twitter.

(Tekst gaat verder onder tweet)

Mannen en vrouwen hebben in dit land gelijke rechten, maar ook gelijke plichten. Daarom ontvangt vanaf vandaag iedere 17-jarige in dit land de mededeling dat hij of zij staat ingeschreven voor de dienstplicht. Maar wat betekent dit nu? #dienstplichtbrief #defensie pic.twitter.com/qHuJ7rHZIe — Ank Bijleveld (@MinBijleveld) October 20, 2020

Dienstplicht opgeschort, niet afgeschaft

In tegenstelling tot veel mensen denken, is de militaire dienstplicht in Nederland niet afgeschaft. Wel is de opkomstplicht sinds 1997 officieel opgeschort. “Maar als de veiligheid van Nederland ooit weer ernstig wordt bedreigd, dan kan het nodig zijn dat de dienstplichtigen wel het leger in moeten”, aldus Bijleveld.

Lees ook: ‘Defensie moet geholpen worden door militairen buiten Europa’

Wel hoopt de minister met deze brief meer belangstelling voor Defensie te wekken bij jonge vrouwen. Momenteel is ongeveer 10 procent van de militairen vrouw. “Dat is veel te weinig”, vindt de bewindsvrouw. Ze roept daarom “alle meiden in Nederland” op om eens serieus te kijken naar een baan in het leger.

Gelijke behandeling

In januari 2018 stemde de Tweede Kamer bijna unaniem in met de invoering van de militaire dienstplicht voor vrouwen. Alleen de SGP was destijds tegen. “Welk probleem lossen we hier eigenlijk mee op?”, vroeg Kamerlid Roelof Bisschop zich toen af.

Lees ook: Enige vrouwelijke marinier in spe moet opleiding door blessure afbreken

Tot dan toe wilde het ministerie van Defensie vrouwen ontzien, omdat zij een achterstand op de arbeidsmarkt zouden hebben. Maar omdat vrouwen inmiddels vrijwel even hoog zijn opgeleid als mannen, moest gelijke behandeling zwaarder wegen, vond toenmalig minister Jeanine Hennis-Plasschaert.

ANP